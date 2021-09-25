Экстремалов, спрыгнувших с парашютами с московской высотки, арестовал Гагаринский суд.

Парашютистами оказались 35-летний москвич и 33-летний приезжий. В ходе расследования выяснилось, что мужчины с сообщниками заехали на паркинг высотки на Ленинском проспекте. Затем забрались на 48 этаж и прыгнули.

Приземлились они практически на проезжую часть с плотным движением. Видео "подвига" парашютистов появилось ранее.

Выходку мужчин в суде посчитали мелким хулиганством и присудили им 11 суток административного ареста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

