Новости регионов: число жертв в результате ЧП на заводе в Рязанской области возросло

Количество погибших в результате ЧП на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 28 человек. В настоящее время в больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, еще 120 лечатся амбулаторно.

В Нижнем Новгороде трамвай сошел с рельсов прямо в разгар рабочего дня. Вагон перегородил дорогу и парализовал движение. ДТП произошло около городского парка. Информации о пострадавших и причинах схода вагона с рельсов пока нет.

Ямальская спортсменка Амалия Касимова стала чемпионкой мира. Россиянка победила соперниц в дисциплине "штурмовая лестница". Девушка покорила нужную высоту всего за 7 секунд. Соревнования проходили в Саранске.

