Новости

Новости

25 августа, 22:45

Происшествия

Новости регионов: число жертв в результате ЧП на заводе в Рязанской области возросло

Российские дипломаты контролируют поиски пропавшего в проливе Босфор пловца Свечникова

"Московский патруль": укравшему цветы рядом с магазином москвичу грозит до 2 лет колонии

"Московский патруль": правоохранители обнаружили логово киберпреступников в Москве

"Московский патруль": отравивший близких житель Балашихи предстал перед судом

В частном секторе в Раменском загорелся дом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 августа

Новости регионов: площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 6,5 га

Организаторы заплыва через Босфор прокомментировали исчезновение москвича в проливе

Спасатели проверят 30 км Босфора, где пропал москвич во время заплыва

Количество погибших в результате ЧП на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 28 человек. В настоящее время в больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, еще 120 лечатся амбулаторно.

В Нижнем Новгороде трамвай сошел с рельсов прямо в разгар рабочего дня. Вагон перегородил дорогу и парализовал движение. ДТП произошло около городского парка. Информации о пострадавших и причинах схода вагона с рельсов пока нет.

Ямальская спортсменка Амалия Касимова стала чемпионкой мира. Россиянка победила соперниц в дисциплине "штурмовая лестница". Девушка покорила нужную высоту всего за 7 секунд. Соревнования проходили в Саранске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

