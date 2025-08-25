В Киргизии официально прекратили операцию по спасению альпинистки Наговициной

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной в горах Киргизии официально прекращена. Об этом сообщил руководитель базового лагеря Дмитрий Греков.

Спортсменка с 12 августа находится на высоте 7 тысяч метров со сломанной ногой. В понедельник, 25 августа, вертолет снова не смог вылететь за ней из-за непогоды, заявили в МЧС. Это должна была быть последняя попытка при участии итальянских пилотов.

Во вторник, 26 августа, начнется эвакуация базового лагеря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.