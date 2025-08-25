Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 13:15

Происшествия

В Киргизии официально прекратили операцию по спасению альпинистки Наговициной

В Киргизии официально прекратили операцию по спасению альпинистки Наговициной

Родственники пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратятся в полицию

Генконсульство РФ подготовит запрос в Турцию после исчезновения пловца Свечникова

Новости мира: заседание ОИС пройдет в Саудовской Аравии из-за планов Израиля по Газе

Новости регионов: фейерверк влетел в толпу людей на празднике в Красноярске

В Киргизии могут отменить последнюю попытку спасти застрявшую на пике Победы Наговицину

Спасатели нашли туристов, потерявшихся в районе вулкана Баранского

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после взрыва баллона

Московский пловец пропал во время заплыва через Босфор в Стамбуле

Новости мира: ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной в горах Киргизии официально прекращена. Об этом сообщил руководитель базового лагеря Дмитрий Греков.

Спортсменка с 12 августа находится на высоте 7 тысяч метров со сломанной ногой. В понедельник, 25 августа, вертолет снова не смог вылететь за ней из-за непогоды, заявили в МЧС. Это должна была быть последняя попытка при участии итальянских пилотов.

Во вторник, 26 августа, начнется эвакуация базового лагеря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика