25 августа, 12:15

Происшествия

Генконсульство РФ подготовит запрос в Турцию после исчезновения пловца Свечникова

Генконсульство России готовит запрос в Турцию в связи с исчезновением пловца Николая Свечникова во время заплыва через Босфор, сообщили дипломаты. В свою очередь, родственники спортсмена намерены обратиться в полицию Стамбула.

Общая длина дистанции заплыва составила 6,5 километра, однако пловец пропал из вида через 500–600 метров после старта. О том, что мужчина не добрался до финиша, стало известно только через несколько часов.

По словам участников соревнований, заплыв проходил в опасных условиях из-за сильного течения и минимального количества спасательных средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

