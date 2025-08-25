Генконсульство РФ подготовит запрос в Турцию после исчезновения пловца Свечникова

Генконсульство России готовит запрос в Турцию в связи с исчезновением пловца Николая Свечникова во время заплыва через Босфор, сообщили дипломаты. В свою очередь, родственники спортсмена намерены обратиться в полицию Стамбула.

Общая длина дистанции заплыва составила 6,5 километра, однако пловец пропал из вида через 500–600 метров после старта. О том, что мужчина не добрался до финиша, стало известно только через несколько часов.

По словам участников соревнований, заплыв проходил в опасных условиях из-за сильного течения и минимального количества спасательных средств.

