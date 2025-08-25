Форма поиска по сайту

25 августа, 11:30

Происшествия

В Киргизии могут отменить последнюю попытку спасти застрявшую на пике Победы Наговицину

Последнюю попытку спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая со сломанной ногой застряла на пике Победы в Киргизии, могут отменить.

Спасатели 25 августа планировали запустить дрон, чтобы проверить, подает ли она признаки жизни, а затем спустить женщину в лагерь. Однако за несколько часов метеопрогноз поменялся, из-за сильного ветра начать операцию невозможно, сообщили в МЧС Киргизии.

На одном из самых опасных пиков Тянь-Шаня Наговицина находится с 12 августа. Несколько попыток спасти ее не принесли результата.

