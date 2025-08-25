Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после взрыва баллона

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после недавнего взрыва в здании баллона для надувания шаров. В настоящее время перекрыта зона на третьем этаже. Также опечатан соседний с местом происшествия магазин.

Из-за взрыва один человек погиб, трое пострадали. По словам Сергея Собянина, причиной ЧП могла стать неисправность оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.