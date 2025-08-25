Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 11:30

Происшествия

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после взрыва баллона

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после взрыва баллона

Московский пловец пропал во время заплыва через Босфор в Стамбуле

Новости мира: ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики

Новости регионов: крупный пожар ликвидирован в Крыму

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине

Четверо из пяти пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной госпитализированы

Новости регионов: в Крыму мужчина сорвался со скалы на Чертовой лестнице

Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве выросло до 5

Четыре человека пострадали при ДТП на Фрунзенской набережной

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу после недавнего взрыва в здании баллона для надувания шаров. В настоящее время перекрыта зона на третьем этаже. Также опечатан соседний с местом происшествия магазин.

Из-за взрыва один человек погиб, трое пострадали. По словам Сергея Собянина, причиной ЧП могла стать неисправность оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика