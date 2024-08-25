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25 августа, 11:30

Происшествия

Задержан мужчина, выбросивший из окна жену и ребенка в Москве

Задержан мужчина, выбросивший из окна жену и ребенка в Москве

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Силовики задержали мужчину, который, вытолкнул из окна 16-го этажа жену с грудным ребенком в Москве. Инцидент произошел утром 25 августа в доме на Красноказарменной улице.

По предварительным данным, 39-летний подозреваемый находился в неадекватном состоянии. Так как долгое время правоохранители не могли попасть в его квартиру, то для задержания мужчины вызвали спецназ и СОБР Росгвардии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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