Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. Его задержали в парижском аэропорту вечером в субботу, 24 августа. Он прилетел туда из Азербайджана вместе с телохранителем и женщиной.

По информации СМИ, предпринимателя подозревают в пособничестве терроризму, педофилии, наркоторговле, отмыванию денег и других преступлениях, связанных с тем, что мессенджер отказывался сотрудничать с силовиками.

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