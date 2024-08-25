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25 августа, 11:15

Происшествия

Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции

Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции

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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. Его задержали в парижском аэропорту вечером в субботу, 24 августа. Он прилетел туда из Азербайджана вместе с телохранителем и женщиной.

По информации СМИ, предпринимателя подозревают в пособничестве терроризму, педофилии, наркоторговле, отмыванию денег и других преступлениях, связанных с тем, что мессенджер отказывался сотрудничать с силовиками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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