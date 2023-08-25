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25 августа, 23:15

Происшествия

Пожар на строительном рынке в Нахабине локализован на площади 750 квадратных метров

Пожар на строительном рынке в Нахабине локализован на площади 750 квадратных метров

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Пожар на строительном рынке в Нахабине локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Местные жители присылали кадры, на которых видны клубы черного дыма и яркое пламя, которое охватило практически весь магазин. По факту пожара уже проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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