Пожар на строительном рынке в Нахабине локализован на площади 750 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Местные жители присылали кадры, на которых видны клубы черного дыма и яркое пламя, которое охватило практически весь магазин. По факту пожара уже проводится проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.