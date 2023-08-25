Новости часа: строительный магазин горит в Подмосковье на площади 400 "квадратов"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительный магазин горит в Подмосковье на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ.

Внедорожник перевернулся после столкновения с другим автомобилем на Ленинском проспекте, передает столичный Дептранс.

Плоды кувшинок и кубышек начали созревать в московских парках. Об этом сообщает ГПБУ "Мосприрода".