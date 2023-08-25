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Новости

25 августа, 23:00

Происшествия

Новости часа: строительный магазин горит в Подмосковье на площади 400 "квадратов"

Новости часа: строительный магазин горит в Подмосковье на площади 400 "квадратов"

Новости часа: в Подмосковье до утра 26 августа объявили желтый уровень погодной опасности

Серьезный пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабине

"Московский патруль": жительнице столицы грозит до 10 лет из-за наркотиков в сумке

"Московский патруль": полиция задержала вандалов, разбивших турникеты в метро

"Московский патруль": СК заинтересовался кафе на севере столице после отравления людей

СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина в Тверской области

В подмосковном Нахабине произошел пожар на площади 750 "квадратов"

Бортовые самописцы изъяты после крушения самолета Пригожина под Тверью – СК

Личности погибших на борту самолета Пригожина установит ДНК-экспертиза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительный магазин горит в Подмосковье на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ.

Внедорожник перевернулся после столкновения с другим автомобилем на Ленинском проспекте, передает столичный Дептранс.

Плоды кувшинок и кубышек начали созревать в московских парках. Об этом сообщает ГПБУ "Мосприрода".

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