25 августа, 23:00Происшествия
Новости часа: строительный магазин горит в Подмосковье на площади 400 "квадратов"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительный магазин горит в Подмосковье на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ.
Внедорожник перевернулся после столкновения с другим автомобилем на Ленинском проспекте, передает столичный Дептранс.
Плоды кувшинок и кубышек начали созревать в московских парках. Об этом сообщает ГПБУ "Мосприрода".