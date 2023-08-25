Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 21:45

Происшествия

Серьезный пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабине

Серьезный пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабине

"Московский патруль": жительнице столицы грозит до 10 лет из-за наркотиков в сумке

"Московский патруль": полиция задержала вандалов, разбивших турникеты в метро

"Московский патруль": СК заинтересовался кафе на севере столице после отравления людей

СК изъял бортовые самописцы после крушения самолета Пригожина в Тверской области

В подмосковном Нахабине произошел пожар на площади 750 "квадратов"

Бортовые самописцы изъяты после крушения самолета Пригожина под Тверью – СК

Личности погибших на борту самолета Пригожина установит ДНК-экспертиза

Виновника крупного ДТП в Калуге арестовали на два месяца

Суд освободил по УДО девушку, сбившую троих детей в столичном районе Солнцево

Серьезный пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабине. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло на складе лакокрасочных материалов. На месте работают все экстренные службы.

По данным МЧС, горит около 400 квадратных метров. Вся площадь двухэтажного здания около 750 квадратных метров. По словам спасателей, угрозы распространения огня на соседние строения нет. Информация о пострадавших не поступала.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика