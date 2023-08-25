Серьезный пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабине. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло на складе лакокрасочных материалов. На месте работают все экстренные службы.

По данным МЧС, горит около 400 квадратных метров. Вся площадь двухэтажного здания около 750 квадратных метров. По словам спасателей, угрозы распространения огня на соседние строения нет. Информация о пострадавших не поступала.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

