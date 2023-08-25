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Происшествия

Следователи осматривают кафе на севере Москвы, где отравились люди

Следователи осматривают кафе на севере Москвы, где отравились люди

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Следователи и криминалисты столичного СК осматривают кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской в Дмитровском районе после случаев кишечной инфекции. Следователи забирают продукты, которые были использованы для приготовления шаурмы.

По данным следствия, с 20 по 24 августа 32 человека обратились к медикам с признаками пищевого отравления после посещения этого кафе. При этом, по данным Роспотребнадзора, известно о 35 заболевших, причем 25 из них находятся в больницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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