Следователи осматривают кафе на севере Москвы, где отравились люди

Следователи и криминалисты столичного СК осматривают кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской в Дмитровском районе после случаев кишечной инфекции. Следователи забирают продукты, которые были использованы для приготовления шаурмы.

По данным следствия, с 20 по 24 августа 32 человека обратились к медикам с признаками пищевого отравления после посещения этого кафе. При этом, по данным Роспотребнадзора, известно о 35 заболевших, причем 25 из них находятся в больницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.