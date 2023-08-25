В Красноярске экстренно посадили самолет из-за пьяного пассажира

В Красноярске экстренно посадили пассажирский самолет, летевший из Москвы в Благовещенск. Причина – пьяный пассажир.

31-летний житель Амурской области выпивал во время полета приставал к пассажирам, кричал, а когда его начали снимать другие пассажиры, стал вести себя агрессивно. По словам бортпроводников, мужчина швырял в других пассажиров телефон и наушники, угрожал, кого-то даже ударил. Полицейские составили на дебошира протокол.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.