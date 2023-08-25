Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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13:15

Происшествия

Режим ЧС федерального масштаба ввели в Приморье из-за циклона

Режим ЧС федерального масштаба ввели в Приморье из-за циклона

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Режим ЧС федерального масштаба ввели в Приморье. По данным на 25 августа, ущерб от циклона составил семь миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко.

Во Владивостоке из-за последствий непогоды учебный год начнется позже, сообщили в мэрии города. Дети с 1-го по 4-й класс начнут учиться с 11 сентября.

Отмечается, что новое штормовое предупреждение действует по всему Приморью в течение 25 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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