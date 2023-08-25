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Происшествия

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 над Калужской областью

Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 над Калужской областью

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Над Калужской областью силы ПВО уничтожили украинскую ракету С-200. Как сообщают в Минобороны, в ночь на 25 августа была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам.

Системы ПВО работали в двух районах области. По словам губернатора Владислава Шапши, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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