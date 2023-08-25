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Происшествия

Незаконно отправившую детей в Турцию московскую организацию оштрафовали на 5 млн рублей

Незаконно отправившую детей в Турцию московскую организацию оштрафовали на 5 млн рублей

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Московскую турфирму оштрафовали на пять миллионов рублей за организацию детского отдыха в Турции, который закончился выселением детей на улицу. О решении мирового судьи сообщила Генпрокуратура.

В ведомстве уточнили, что дело было заведено по результатам проверки. Выяснилось, что компания "Колибри-Тур МСК" не является туроператором, у нее нет законного основания для организации туров. При этом фирма продала около 90 путевок в Турцию, но не оплатила проживание в гостинице.

В итоге детей и сопровождающих выселили из отеля. Домой они возвращались за счет средств родителей и при помощи генконсульства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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