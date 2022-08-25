Новости последнего часа: эвакуированным из поселка под Рязанью рано возвращаться домой

В Минобороны РФ сообщили об эвакуации в Россию свыше 25 тысяч человек с территорий Украины, ДНР и ЛНР за сутки.

Суд потребовал от правительства США опубликовать причины обыска в имении Трампа, следует из постановления инстанции.

Жителям эвакуированного из-за пожара поселка под Рязанью рано возвращаться домой, считают власти региона.

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