Неизвестная женщина пыталась увести ребенка с детской площадки в Москве

Пятилетнюю девочку пытались похитить прямо с детской площадки в Москве на глазах у матери. Женщина смогла спасти ребенка, но теперь ей поступают угрозы от родственников несостоявшейся похитительницы. Заявление в полицию написано, опека в курсе.

На Шипиловском проезде заметили машину, из которой на большой скорости высунулся ребенок. Видео прислали очевидцы. На кадрах видно, что голова мальчика торчит из заднего окна. При этом машина едет со скоростью около 70 километров в час.



Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 3,5 гектара, сообщили в МЧС. Ранее стало известно, что там загорелся камыш. В тушении пожара участвуют 87 человек и 30 единиц техники.

Строительные бытовки загорелись в Москве возле метро Щелковская, напротив автовокзала. Видео прислали очевидцы. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

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