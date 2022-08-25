В Рязани отменят салют в честь Дня города из-за ситуации с пожарами

Из-за ситуации с пожарами в Рязани приняли решение отменить салют в честь Дня города. Его будут отмечать 27–28 августа. Об этом сообщили в городской администрации.

В данный момент площадь активного горения там составляет около 200 гектаров. С пожарами уже вовсю борются и в Подмосковье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.