Площадь пожара на окраине Ростова-на-Дону выросла до 6 тыс кв м

Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону выросла до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее стало известно, что там загорелся камыш, при этом ширина огненного фронта составила два километра. По данным МЧС региона, пожар там тушат 87 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолет и два пожарных поезда.

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