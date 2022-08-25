В Подмосковье потушили пожар в конноспортивном комплексе на площади 900 "квадратов"

Спасателям удалось сбить открытый огонь в конноспортивном комплексе под Видным. Об этом сообщили в МЧС. Возгорание охватило площадь в 900 квадратных метров. Там загорелось нежилое здание в 600 "квадратов", еще 300 добавила вспыхнувшая мансарда.

Добавлю, что всего из горящего конного клуба эвакуировали 26 человек и более ста лошадей. Сообщений о пострадавших не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.