Неизвестная женщина пыталась увести ребенка с детской площадки в Москве

Пятилетнюю девочку пытались похитить прямо с детской площадки в Москве. Все это происходило на глазах у матери. Женщина отбила ребенка, но теперь ее преследуют родственники злоумышленницы, которая пыталась увести девочку.

Заявление в полицию написано, опека тоже в курсе. Но от потенциальных киднепперов посыпались угрозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.