Подозреваемая в убийстве Дугиной выдала себя за другую женщину при аренде квартиры – СМИ

17:15
В Сети появились фотографии московской квартиры, которую снимала подозреваемая в убийстве журналиста Дарьи Дугиной Наталья Вовк. По информации телеграм-каналов, женщина обратилась в риелторскую компанию в начале августа.
Получив предложения, она поехала смотреть квартиру на проспекте Вернадского и в этот же вечер подписала договор аренды на 11 месяцев. При этом Вовк показала казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко. С женщиной были дочь и кошка.
Двухкомнатная квартира с евроремонтом площадью 80 квадратных метров обошлась Вовк в 100 тысяч рублей в месяц. Первую часть денег женщина отдала наличными, а вторую перевела на Qiwi-кошелек. Подозреваемая в убийстве сказала, что приехала в Москву утром, а на самом деле находилась в городе уже почти две недели. Где она жила это время, пока неизвестно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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