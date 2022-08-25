Подозреваемая в убийстве Дугиной выдала себя за другую женщину при аренде квартиры – СМИ

В Сети появились фотографии московской квартиры, которую снимала подозреваемая в убийстве журналиста Дарьи Дугиной Наталья Вовк. По информации телеграм-каналов, женщина обратилась в риелторскую компанию в начале августа.

Получив предложения, она поехала смотреть квартиру на проспекте Вернадского и в этот же вечер подписала договор аренды на 11 месяцев. При этом Вовк показала казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко. С женщиной были дочь и кошка.

Двухкомнатная квартира с евроремонтом площадью 80 квадратных метров обошлась Вовк в 100 тысяч рублей в месяц. Первую часть денег женщина отдала наличными, а вторую перевела на Qiwi-кошелек. Подозреваемая в убийстве сказала, что приехала в Москву утром, а на самом деле находилась в городе уже почти две недели. Где она жила это время, пока неизвестно.

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