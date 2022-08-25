Очевидец рассказал о пожаре в конноспортивном комплексе в Подмосковье

Спасателям удалось сбить открытый огонь в конноспортивном комплексе в Подмосковье. Пожар начался 25 августа под Видным, его уже локализовали, но не потушили до конца.

По словам очевидцев, всех лошадей, а их было около 100, вывели в безопасное место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.