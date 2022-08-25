Пожар произошел в конноспортивном комплексе в Подмосковье

В Подмосковье горит конноспортивный комплекс. Площадь пожара составляет 900 квадратных метров, сообщает МЧС. В конюшнях содержат 70 животных.

Удалось ли их спасти? И что происходит на месте? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.