Конноспортивный клуб загорелся в Орлове в Подмосковье

Спасатели начали работу в деревне Орлово в Подмосковье. Загорелся конноспортивный клуб. По словам очевидцев, огонь охватил и сено, заготовленное для лошадей. На базе содержат 70 животных.

Сообщили, что 15 удалось спасти, об остальных пока ничего неизвестно. Предварительно, среди людей пострадавших нет. Площадь пожара большая – 900 квадратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.