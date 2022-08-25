Площадь пожара в конном клубе составила 900 квадратных метров

Загорелся конный клуб в деревне Орлово в Ленинском городском округе Подмосковья. Там содержат около 70 лошадей, животных начали эвакуировать.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. В МЧС сообщили, что загорелись две постройки общей площадью 900 квадратных метров.