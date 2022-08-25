Очевидцы прислали кадры горящего мусорного контейнера на МКАД

На МКАД горит мусорный контейнер. Произошло это на внутренней стороне магистрали, недалеко от микрорайона Бусиново. Водитель машины, который вез контейнер, успел быстро спустить его на дорогу и отъехать.

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