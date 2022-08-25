Новости последнего часа: глава МЧС назвал ситуацию с пожарами в Рязанской области тяжелой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с пожарами в Рязанской области тяжелая, но контролируемая. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

Михаил Мишустин подписал документ о единовременных выплатах матерям-героиням в 1 миллион рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

В России снизился ранее ажиотажный спрос на финский "шенген". Об этом сообщили в АТОР.