Новости последнего часа: число пострадавших при пожаре на складе в Москве увеличилось до 3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших при пожаре на складе в Москве увеличилось до трех. Об этом заявили СМИ.

25 августа в городе обещают первые серьезные заторы. Часы пик станут длиннее, рассказали в ЦОДД.

В Калининграде задержали мужчину, планировавшего теракт. Он дал признательные показания, сообщили ФСБ.