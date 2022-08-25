ФСБ задержала в Калининграде сторонника "Азова", готовившего теракты

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области. Его хотел совершить один из сторонников украинского батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация),

Сотрудники задержали местного жителя, который готовил диверсии на объектах Балтийского флота ВМФ и в аэропорту Храброво. При обыске у него нашли взрывное устройство мощностью в пять килограммов тротила. Задержанный признался, что получал указания от координаторов с Украины. Расследование продолжается.

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