Новости последнего часа: спасатели за сутки ликвидировали 16 пожаров в подмосковных лесах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели за сутки ликвидировали 16 пожаров в подмосковных лесах. Об этом сообщил Лесхоз региона.

Летние кинотеатры "Москино" будут работать до середины сентября. Показатели рекордные.

Реконструкцию Крутицкой набережной планируют завершить в 2023 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.