Убийца Дугиной снимала квартиру, из которой были видны окна жертвы

Убийца Дарьи Дугиной снимала квартиру, из которой были видны окна жертвы. Об этом стало известно в ходе расследования дела.

Наталья Вовк досконально изучила расписание журналистки, планирование взрыва заняло около месяца. Подробнее о расследовании – в эфире телеканала Москва 24.