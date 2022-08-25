Лесные пожары в Рязанской области меньше чем за сутки разрослись на 30%

Лесные пожары в Рязанской области меньше чем за сутки разрослись еще почти на 30%. Площадь всех очагов увеличилась до 15 тысяч гектаров. Спасатели рассчитывают, что пламя наконец удастся локализовать.

Ранее в подмосковном правительстве заявили, что ситуацию с рязанскими пожарами держат на постоянном контроле, речи о переходе огня на территорию области не идет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.