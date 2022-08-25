Новости регионов: всех людей с дрейфующих барж спасли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае спасли всех людей с дрейфующих барж. За три вылета на берег доставили 38 человек. Один мужчина получил травмы. Еще два рыболовецких судна отнесло к берегу Сахалина. Их экипаж уже находится на суше с запасом продуктов питания и палатками. Помощь в эвакуации людей не требуется.

В Хакасии Следственный комитет разбирается со случаем буллинга в Абакане. Там на территории одной из школ подростки примотали своего сверстника к столбу пищевой пленкой. Видео оказалось в Сети. Мэр Абакана заявил, что все участники инцидента уже установлены. Случаем заинтересовались и в Госдуме. В комитете по вопросам семьи заявили, что уже работают над законопроектом о противодействии буллингу.

А в Мурманской области туристка из Москвы украла шкуру оленя прямо из холла в гостинице. На кадрах, которые оказались в соцсетях, женщина содрала шкуру оленя со стены, а потом отнесла в свою машину. Вскоре похитительницу задержали, трофей вернули на место. Зачем все это было, женщина объяснить не смогла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.