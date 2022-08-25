Новости мира: мощные ливни накрыли американский штат Миссисипи

07:30
Американский штат Миссисипи накрыли мощные ливни. В нескольких районах власти ввели режим ЧС. Улицы превратились в озера. Вода затопила подвалы и первые этажи зданий, под воду ушли машины. В округе Рэнкин эвакуировали несколько десятков постояльцев престарелого дома.
У берегов Италии ко дну пошли 50 миллионов долларов – такова стоимость суперяхты. Из-за разыгравшейся на море непогоды судно частично затопило, оно накренилось на правый борт. Всех людей спасли, что будет с яхтой – еще не понятно.
В Великобритании остановил работу крупнейший в стране контейнерный порт Феликстоу. Уже несколько дней бастуют около двух тысяч членов транспортного профсоюза Unite – это почти половина штата. Это первый в стране протест портовых рабочих с 1989 года. Такая картина сложилась после ухода половины сотрудников. Как будет разворачиваться ситуация, пока прогнозировать сложно, но профсоюз уже предупредил о серьезных сбоях в цепочках поставок из-за забастовок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: