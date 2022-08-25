Новости мира: мощные ливни накрыли американский штат Миссисипи

Американский штат Миссисипи накрыли мощные ливни. В нескольких районах власти ввели режим ЧС. Улицы превратились в озера. Вода затопила подвалы и первые этажи зданий, под воду ушли машины. В округе Рэнкин эвакуировали несколько десятков постояльцев престарелого дома.

У берегов Италии ко дну пошли 50 миллионов долларов – такова стоимость суперяхты. Из-за разыгравшейся на море непогоды судно частично затопило, оно накренилось на правый борт. Всех людей спасли, что будет с яхтой – еще не понятно.



В Великобритании остановил работу крупнейший в стране контейнерный порт Феликстоу. Уже несколько дней бастуют около двух тысяч членов транспортного профсоюза Unite – это почти половина штата. Это первый в стране протест портовых рабочих с 1989 года. Такая картина сложилась после ухода половины сотрудников. Как будет разворачиваться ситуация, пока прогнозировать сложно, но профсоюз уже предупредил о серьезных сбоях в цепочках поставок из-за забастовок.

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