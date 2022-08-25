Из Москвы в Рязанскую область для тушения пожаров отправили 19 самолетов и вертолетов. Под угрозой все еще находятся несколько населенных пунктов.

Спасатели рассчитывают полностью взять огонь под контроль 25 августа. Когда уже все потушат? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.