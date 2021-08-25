В Мурманске загорелась кровля пятиэтажки

В центре Мурманска загорелась кровля пятиэтажки. Столб дыма виден издалека, хотя площадь возгорания составляет всего примерно 20 квадратных метров.

На месте работают пожарные. О пострадавших данных нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.