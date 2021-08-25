Грузовая машина загорелась на Киевском шоссе

В Москве на Киевском шоссе задымилась грузовая машина. Об этом сообщили телезрители.

На месте работают спасатели. Водитель стоит рядом, он не пострадал. Что именно стало причиной задымления, неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.