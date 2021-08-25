В аэропорту Внуково у пассажира нашли драгоценности на 36 млн рублей

Пассажир из Стамбула пытался провезти в Москву драгоценности на 36 миллионов рублей без декларации. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе в аэропорту Внуково.

В багаже у россиянина нашли 14 ювелирных изделий и наручные часы стоимостью около 10 миллионов рублей. При этом мужчина шел через зеленый коридор и никому не сообщил о содержимом чемодана.

В результате ювелирные изделия забрали и направили на экспертизу. Уголовное дело завели по статьям о контрабанде и уклонении таможенных платежей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.