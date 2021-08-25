Новости России: лесной пожар в Свердловской области подошел к федеральной трассе

Участок федеральной трассы Пермь – Екатеринбург около города Ревды пришлось перекрыть из-за сильного пожара. Он разделил дорогу стеной огня. Горел лес на площади 50 гектаров. К месту ЧП на помощь спасателям направили два пожарных поезда. Из района, где бушевало пламя, эвакуировали 30 человек.

Несмотря на то, что машинам снова разрешили проезжать по трассе, пожар до сих пор не удалось полностью потушить. Бороться с огнем пожарным мешает аномально жаркая погода. С субботы в Свердловской области температура воздуха гораздо выше климатической нормы. Столбики термометров не опускаются ниже +34 градусов.

В Дагестане мощные селевые потоки смыли несколько домов в горных селах. Пропали несколько человек, их до сих пор ищут. В Левашинском районе потоком унесло два автомобиля: "семерку", в которой, находились мать и сын, и грузовую "Газель" с водителем. А в Гунибском районе республики пропали два туриста из Москвы и Санкт-Петербурга. Сель также разрушил дороги, повредил линии электропередачи и газопровод в одном из сел. Спасатели и добровольцы ищут пропавших и восстанавливают поврежденные коммуникации.

Жители города Россоши в Воронежской области утопают в канализационных стоках. Из-за аварии на изношенном коллекторе по улицам текут сильно пахнущие ручьи. Говорят, что эти стоки попали в реки Черная Калитва и Сухая Россошь, погубив там рыбу. Эксперты устанавливают ущерб экосистеме. Кроме того, из-за коммунальной аварии без воды сидят 30 тысяч человек. Люди вынуждены набирать воду в фонтанах. Власти обещают все исправить до конца дня.

Море в Анапе по-прежнему небезопасно. Городские власти продлили запрет на купание. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы морской воды в зонах для купания и отдыха. Выяснилось, что микробиологические показатели в образцах не соответствуют нормам. Пляжи в Анапе закрыли после мощного паводка на Кубани. Из-за сильных дождей в воде оказались сотни домов. Из зоны подтопления эвакуировали более 1,5 тысячи людей. В 11 муниципалитетах объявили режим ЧС.