В Саратове после взрыва в жилом доме к врачам обратились 15 человек, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Тем временем специалисты продолжают разбирать завалы, ведь под обломками еще могут оставаться люди.

В поисковых работах задействовано свыше 300 человек и более 100 единиц спецтехники. По последним данным, жертвами ЧП стали шесть человек, в том числе один ребенок. Всех жильцов из поврежденного дома эвакуировали.

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