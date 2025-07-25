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Новости

25 июля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июля

МЧС эвакуирует пострадавших из Саратова на лечение в Москву

Новости регионов: число пострадавших при взрыве газа в доме в Саратове увеличилось до 9

Число погибших при взрыве дома в Саратове возросло до шести

Глава МЧС Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме

Квартира загорелась в жилом доме на Загородном шоссе в Москве

Тело четвертого погибшего обнаружили на месте взрыва газа в многоэтажке в Саратове

Новости регионов: 3 человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Саратове

Автомобиль загорелся на парковке недалеко от станции метро "Речной вокзал"

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Саратове

Пострадавших от взрыва в жилом доме в Саратове могут перевезти на лечение в Москву, заявил глава МЧС Александр Куренков. Под завалами еще могут оставаться люди, разбор конструкции продолжается. На месте обрушения жилого дома работает более 300 человек и свыше 100 единиц спецтехники.

Солнечная и жаркая погода без осадков ожидается в столице в ближайшие выходные, 26 и 27 июля. При этом 24 июля воздух в городе днем прогрелся до 30 градусов. Тем не менее грядущей ночью синоптики прогнозируют 20 градусов.

Центральный банк России понизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Регулятор объяснил такое решение более быстрым снижением инфляции и замедлением роста внутреннего спроса. Экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту, добавил ЦБ.

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