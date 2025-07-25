Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июля

Пострадавших от взрыва в жилом доме в Саратове могут перевезти на лечение в Москву, заявил глава МЧС Александр Куренков. Под завалами еще могут оставаться люди, разбор конструкции продолжается. На месте обрушения жилого дома работает более 300 человек и свыше 100 единиц спецтехники.

Солнечная и жаркая погода без осадков ожидается в столице в ближайшие выходные, 26 и 27 июля. При этом 24 июля воздух в городе днем прогрелся до 30 градусов. Тем не менее грядущей ночью синоптики прогнозируют 20 градусов.

Центральный банк России понизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Регулятор объяснил такое решение более быстрым снижением инфляции и замедлением роста внутреннего спроса. Экономика продолжает возвращаться к сбалансированному росту, добавил ЦБ.