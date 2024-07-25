Новости мира: у берегов Филиппин затонул танкер, который перевозил мазут

У берегов Филиппин затонул танкер, который перевозил почти полтора миллиона литров мазута. Нефтепродукты вытекают в море, но оперативно ликвидировать утечку не удается из-за больших волн – это последствия тайфуна, который вызвал сильное наводнение. По данным местных СМИ, погибли более 20 человек и свыше 600 тысяч жителей эвакуированы. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 230 километров в час.

У берегов Cтамбула нашли гидроцикл, начиненный взрывчаткой и техникой для дистанционного управления. Предположительно, это самодельный морской беспилотник – об этом пишут турецкие СМИ.

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