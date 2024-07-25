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Новости

25 июля, 23:30

Происшествия

Житель Балашихи рассказал, как хранил яд, которым отравил родителей

Житель Балашихи рассказал, как хранил яд, которым отравил родителей

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В подмосковной Балашихе одного из местных жителей обвиняют в покушении на убийство. Как сообщается, мужчина в течение полугода подсыпал в еду и напитки своей матери и отчима ядовитые химические вещества. Позднее выяснилось, что пострадавших может быть больше.

В ходе следственных действий стало понятно, где находились химические вещества. Обвиняемый рассказал, как хранил яд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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