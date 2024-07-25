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Новости

25 июля, 17:30

Происшествия

Неизвестный пытался похитить младенца в Выхине-Жулебине

Неизвестный пытался похитить младенца в Выхине-Жулебине

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Неизвестный мужчина пытался похитить грудного ребенка в Выхине-Жулебине дважды за день. Последовательность событий восстановили в МВД.

15-летняя девушка гуляла с четырехмесячной двоюродной сестрой. В какой-то момент к ним подбежал незнакомец, вытащил ребенка из коляски и стал убегать. За ним погнался прохожий, тогда похититель бросил младенца на землю.

Грудного ребенка госпитализировали с множеством телесных повреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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