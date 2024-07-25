Жителя Балашихи стали проверять на причастность к еще пяти эпизодам отравления

Жителя Балашихи обвинили в покушении на убийство родителей, а также стали проверять на причастность к еще пяти эпизодам отравления людей из близкого окружения. Следователи выяснили, что в течение шести месяцев 25-летний мужчина подсыпал в еду матери и отчиму сильнодействующие химические вещества.

Также стало известно, что мужчина хранил яд в квартире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.