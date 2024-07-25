Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 16:30

Происшествия

Жителя Балашихи стали проверять на причастность к еще пяти эпизодам отравления

Жителя Балашихи стали проверять на причастность к еще пяти эпизодам отравления

Жителя Балашихи обвинили в покушении на убийство родителей

Новости регионов: сильные дожди спровоцировали паводок на Чукотке

Житель Балашихи сознался в убийстве друга

Новости регионов: башенный кран упал в Санкт-Петербурге

Турецкий мотоциклист стал виновником аварии, в которой погибла блогер МотоТаня

Новости часа: Центр компетенций беспилотных авиасистем в "Рудневе" будет расширен

Новости мира: в США заявили, что спекуляции на тему здоровья Байдена исходят от критиков

13 пострадавших при теракте в Севастополе выписали из московских больниц

Частный дом загорелся в подмосковном поселке Запрудня

Жителя Балашихи обвинили в покушении на убийство родителей, а также стали проверять на причастность к еще пяти эпизодам отравления людей из близкого окружения. Следователи выяснили, что в течение шести месяцев 25-летний мужчина подсыпал в еду матери и отчиму сильнодействующие химические вещества.

Также стало известно, что мужчина хранил яд в квартире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина ГилеваЕвгений ДукоМария Буката
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика