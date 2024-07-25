13 пострадавших при теракте в Севастополе выписали из московских больниц

Из столичных клиник выписали 13 пострадавших при террористической атаке на Севастополь. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

После ЧП в больницы Москвы перевезли 14 пострадавших, в том числе шестерых детей. В данный момент в НИИ детской хирургии и травматологии остается один ребенок. Врачи отмечают положительную динамику и надеются скоро выписать его.

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