25 июля, 11:30Происшествия
13 пострадавших при теракте в Севастополе выписали из московских больниц
Из столичных клиник выписали 13 пострадавших при террористической атаке на Севастополь. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
После ЧП в больницы Москвы перевезли 14 пострадавших, в том числе шестерых детей. В данный момент в НИИ детской хирургии и травматологии остается один ребенок. Врачи отмечают положительную динамику и надеются скоро выписать его.
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