Новости часа: Россия отправила два самолета для тушения лесных пожаров в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия отправила два самолета для тушения лесных пожаров в Турции.

Росздравнадзор заблокировал больше тысячи сайтов, где продавали препараты для абортов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Цена бензина на бирже в Санкт-Петербурге впервые снизилась. АИ-92 подешевел на 2,5%, АИ-95 – на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

