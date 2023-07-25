Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Суд отправил главного инженера торгового центра "Времена года" под домашний арест, свою вину в произошедшем мужчина не признал. Об этом сообщают информагентства.

Ранее следствие просило арестовать его до 22 сентября. Следственный комитет РФ пока что не смог установить всех подозреваемых по делу об аварии.

Сергей Собянин рассказал о тарифах, которые будут действовать на МЦД-3. По словам мэра, утверждены три тарифные зоны – центральная, пригород и дальняя. Стоимость разовой поездки по билету "Кошелек" или картам "Тройка" начинается от 50 рублей.

При поездке из каждой зоны в течение 90 минут будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК. Для тех, кто совмещает несколько видов транспорта, такой тариф будет намного выгоднее обычной электрички. Например, пассажиры из Зеленограда смогут экономить больше 60 тысяч рублей в год. Новый диаметр запустят в ближайшие недели.

С 31 июля в Москве изменится график работы стоянок у поликлиник. Согласно новым правилам, пациенты медучреждений смогут оставлять машину у здания бесплатно в течение первых двух часов, после чего начнет действовать повышенный тариф.

МЧС РФ предупредило жителей Москвы и Подмосковья о ливнях и ветре с порывами до 15 метров в секунду. Согласно прогнозам Гидрометцентра, дождь может начаться в ближайшие часы. В среду, 26 июля, в столичном регионе тоже ожидаются грозы, возможен град и сильный ветер.

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